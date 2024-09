Mit einem dominanten Auftritt haben die Füchse ihren ersten Sieg in der Champions League geholt. Gegen RK Pelister zeigten sich die Berliner in Nordmazedonien hochkonzentriert und der Erfolg war zu keiner Zeit gefährdet.

Die Füchse Berlin haben am 2. Spieltag der Handball-Champions-League den ersten Sieg geholt. Beim nordmazedonischen Meister RK Pelister setzten sie sich souverän mit 30:22 (15:9) durch und sammelten in der Gruppe A somit ihre ersten beiden Punkte in der europäischen Königsklasse.

Beim Auftakt in der vergangenen Woche hatten die Füchse nur knapp gegen das ungarische Spitzenteam Veszprem verloren, das wohl der schwerste Gegner der Gruppe A ist. In Nordmazedonien gingen die Füchse hingegen auf dem Papier als kleiner Favorit in die Partie. Zuletzt waren sie vor zwei Jahren in der European League auf Pelister getroffen und hatten diese in beiden Duellen deutlich geschlagen.

Auch an diesem Abend erwischten die Berliner in Bitola den besseren Start. Mit viel Geduld und Übersicht ließen sie den Ball immer wieder durch den Rückraum laufen, bis sie die Lücke in der gegnerischen Verteidigung gefunden hatten. Sie spielten ihre Angriffe hocheffizient aus, hatten eine Wurfquote von fast 90 Prozent und führten so zur ersten Auszeit von Pelister-Coach Branislav Angelovski nach gut einer Viertelstunde mit drei Toren Vorsprung (6:9).

Im weiteren Verlauf schlichen sich zwar auch bei den Hauptstädtern ein paar Fehler ein, und die guten Quoten sanken, doch sie verteidigten weiter leidenschaftlich und ließen gegen die Gastgeber kaum etwas zu. Pelister scheiterte zudem immer wieder am gut aufgelegten Berliner Keeper Dejan Milosavljev, der zur Stelle war, wenn die Abwehr doch einmal durchbrochen wurde und der einen Siebenmeter von Filip Kuzmanovski parierte. Zwölf Minuten blieben die Nordmazedonier so ohne Tor und die Gäste gingen mit einer deutlichen 15:8-Führung in die Pause.