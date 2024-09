Josia Topf vom Brandenburgische Präventions- und Rehabilitationssportverein (BPRSV) Cottbus hat bei den Paralympics in Paris eine Goldmedaille erschwommen. Der 21-Jährige, der mit dem TAR-Syndrom auf die Welt gekommen ist, schaffte die 150 Meter Lagen am Sonntagabend in 3:00,16 Minuten und gewann damit in der Startklasse SM3.

Das TAR-Syndrom (Thrombozytopenie-Absent-Radius-Syndrom) ist ein seltenes erbliches Fehlbildungssyndrom, das üblicherweise durch zwei Hauptmerkmale gekennzeichnet ist: Das beidseitige Fehlen der Speiche bei vorhandenem Daumen führt zu verkürzten Oberarmen und einer Klumphand-Fehlstellung. Außerdem haben Betroffene einen Mangel an Blutplättchen, der zu einer erhöhten Blutungsneigung führt, besonders ausgeprägt im ersten Lebensjahr.

Der in Erlangen geborene Josia Topf hat keine Arme und unterschiedlich lange Beine ohne Kniegelenke. Seine Hände sind direkt an den Schultern angewachsen und in ihrer Funktion stark eingeschränkt. Mit sechs Jahren brachte ihm sein Vater das Schwimmen bei, und 2012 begann er mit dem leistungssportlichen Training beim Schwimmverein Erlangen. Im Wasser kann sich Topf frei bewegen, was ihm an Land aufgrund seiner körperlichen Einschränkungen nicht möglich ist."Ich wäre wahrscheinlich 1,90 Meter - und diese 1,90 spüre ich an manchen Tagen in mir", sagte Topf dem ZDF in einer Doku über sich und seine Familie [zdf.de]. Der Student der Rechtswissenschaften gewann vor seiner Goldmedaille in Paris bereits WM-Silber und -Bronze 2022 sowie dreimal EM-Silber in diesem Jahr. Seit vergangenem April startet er für den Cottbuser Verein.