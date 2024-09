Paralympische Spiele in Paris

So 01.09.24 | 15:36 Uhr

Thomas Ulbricht vom PSC Berlin und sein Pilot Robert Förstemann haben bei den Paralympics in Paris die Bronzemedaille im Zeitfahren gewonnen. Die WM-Dritten fuhren am Sonntag im Finale der Startklasse B über 1.000 Meter im Velodrome Nationale von Saint-Quentin-en-Yvelines in 59,862 Sekunden hinter zwei britischen Duos auf Rang drei.

Gold ging an den Briten James Ball mit Anfahrer Steffan Lloyd (58,964 Sekunden). Silber holten die britischen Weltrekordler Neil Fachie und Matthew Rotherham (59,312 Sekunden), die bei den Paralympics in London 2012 und Tokio 2021 triumphiert hatten.