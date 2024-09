Zum Interview mit dem rbb kommt Cavanaugh nicht alleine. Er hat zehn Spieler der Herren- und Jugendmannschaft dabei – es wirkt wie ein symbolischer Akt. "Wir stärken unserem Head Coach den Rücken, weil er falsch behandelt wurde", stellt Hendrik Scharnbacher, Herren-Quarterback, klar. "Er war für uns das ganze Jahr da, hat Probleme angesprochen, die vom Management nicht gehört wurden. Deswegen sind wir hier und zeigen ihm, dass wir zu ihm halten."

Die Unterstützung der Spieler für ihren geschassten Trainer geht soweit, dass die U20 aus Protest zunächst für ein Spiel ihre Schwingen am Helm – das Symbol der Adler – symbolisch ablegten und wenig später in einen Vollstreik gingen. Sie werden am Wochenende nicht am Junior Bowl teilnehmen, die Herren ebenfalls das Saisonfinale nicht ausspielen. Zum einen aus Loyalität zu Cavanaugh, zum anderen, weil das Chaos im Verein eine komplette Trainingswoche verschlang und die Spieler somit nach eigenen Angaben physisch wie mental nicht mit 100 Prozent antreten könnten. "Wenn so eine Coach fehlt, in der Game Week, dann fragen wir Spieler uns, wie wir das ohne einen einzigen Coach schaffen sollen", so Scharnbacher.

Das Management habe laut ihm sogar manche Spieler gefragt, ob sie als Trainer für das Finale aushelfen könnten. Nach langem Überlegen habe Scharnbacher abgesagt, weil er sich mit 22 Jahren nicht für solch eine Aufgabe bereit fühlt. "Wir hatten eigentlich Kompromisse gefunden, doch zu den Gesprächen kam keiner", erklärt Motzkus, der zunächst davon ausgegangen war, dass die Teams doch wieder antreten werden.