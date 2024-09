Die Fußballerinnen von Zweitligist Union Berlin werden auch künftig von Ailien Poese trainiert. Die 40 Jahre alte Cheftrainerin des Aufsteigers und der Verein verlängerten vorzeitig den Vertrag, ohne weitere Angaben zur Laufzeit zu machen.

Poese hatte die Mannschaft 2022 in der Regionalliga übernommen und in der vergangenen Spielzeit ungeschlagen in die 2. Liga geführt. Das seit der Saison 2023/24 komplett mit Profiverträgen ausgestattete Team soll den Durchmarsch in die Bundesliga unter Poese vollziehen.