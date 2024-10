Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den vierten Sieg hintereinander gefeiert. Am Freitagabend gewann der deutsche Meister das Spitzenspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 4:3 (1:1, 1:0, 2:2). Gabriel Fontaine traf doppelt, Leonhard Pföderl und Frederik Tiffels steuerten die weiteren Tore zum Arbeitssieg der Hauptstädter bei.

Vor 14.014 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof konnten die Berliner in der 8. Minute gleich ihren ersten gelungenen Angriff mit dem Führungstreffer von Pföderl abschließen. Miha Verlič sorgte allerdings wenig später für den Ausgleich, als die Norddeutschen erstmals in Überzahl spielten (11.).