Jetzt live hören und im Ticker - Kann Union zu Hause gegen Dortmund punkten?

Sa 05.10.24 | 15:29 Uhr

Noch ist der 1. FC Union in dieser Saison im Stadion An der Alten Försterei ungeschlagen. Mit einem Heimsieg gegen Dortmund, könnte man die Borussia nun sogar in der Tabelle überholen. Doch der BVB kommt mit Rückenwind.

Dass Borussia Dortmund für Union meist ein schwieriger Gegner ist, zeigt schon ein Blick auf die Bilanz: In zwölf Aufeinandertreffen gelangen den Köpenickern nur drei Siege, neunmal jubelte am Ende der BVB. Doch mit so viel Rückenwind wie gerade reisten die Dortmunder wohl selten nach Berlin. Mit einem 7:1 holte das Team von Trainer Nuris Sahin unter der Woche gegen Glasgow den höchsten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte.

Im Stadion An der Alten Försterei brauchen sich die Berliner aber trotzdem nicht zu verstecken. Nicht nur, weil sie in dieser Saison bislang beide ihrer Heimspiele gewonnen haben, sondern vor allem, weil bei ihnen eine der stärksten Defensiven der Liga auf dem Platz steht. Erst drei Gegentore hat Union an den fünf absolvierten Spieltagen kassiert, nur RB Leipzig ließ bisher weniger Treffer zu (2). Sie werden es den beflügelten Dortmundern, die zudem auf ihren dreifachen Champions-League-Torschützen Karim Adeyemi verzichten müssen, also nicht leicht machen.

Die Startaufstellungen

1. FC Union Berlin: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe – Jeong, Vertessen – Hollerbach Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Schlotterbeck, Anton, Yan Couto – Can, Groß, – Gittens, Brandt, Beier – Guirassy

