Der BFC Dynamo hat in der Regionalliga-Nordost nach sechs ungeschlagenen Partien in Serie mal wieder verloren. Am Sonnntagnachmittag unterlagen die Hohenschönhausener bei der VSG Altglienicke mit 0:1. Viktoria Berlin und der SV Babelsberg lieferten sich ein unterhaltsames Spiel, mit dem besseren Ende für die Berliner - sie siegten mit 4:2.

Tabellenführer Lok Leipzig besiegte am Sonntagnachmittag Chemie Leipzig mit 2:0. Der Rückstand des BFC auf den Ersten vergrößert sich damit auf 13 Punkte. Die VSG Altglienicke dagegen kann ihre Serie fortsetzen, für die VSG ist es das siebte ungeschlagene Spiel in Folge. Sie überholt den BFC in der Tabelle und klettert auf Platz fünf - Atglienicke liegt allerdings auch elf Punkte hinter dem Spitzenreiter.

Für den SV Babelsberg dagegen muss der Blick in der Tabelle nach unten gehen. Durch die 2:4-Niederlage bei Viktoria Berlin fallen die Babelsberger auf den 14. Tabellenplatz zurück.

Viktoria gingen in der 25. Minute durch Oleg Scacun in Führung, anschließend konnte Babelsberg die Partie aber noch vor der Halbzeitpause drehen. Daniel Frahn glich mit seinem 7. Saisontor zunächst aus (37. Minute), kurz vor der Pause traf Gordon Büch zum 1:2 (42. Minute). Nach der Pause kamen die Gastgeber allerdings schnell zum Ausgleich - schon in der 50. Minute traf Diren-Mehmet Günay zum ersten Mal, in der 78. Minute brachte er Viktoria mit seinem zweiten Tor erneut in Führung. Den Treffer zum 4:2-Endstand erzielte Viktoria-Kapitän Nicolas Hebisch in der 81. Minute. Viktoria überholt damit Babelsberg in der Tabelle und springt auf Platz 12.