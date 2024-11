Senat will Kosten für Neubau des Jahn-Sportparks deutlich reduzieren

Der Neubau und die Umgestaltung des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sollen im Rahmen der Haushaltskürzungen deutlich weniger kosten als zuvor geplant. Das gab die schwarz-rote Regierungskoalition auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt.

Aktuell rechne man mit einem Gesamtvolumen der Baumaßnahme von deutlich über 300 Millionen Euro, erklärte Finanzsenator Stefan Evers. "Klar ist, dass wir verabredet sind, auf deutlich unter 300 Millionen, möglichst sogar unter 250 Millionen Euro belastbarem Gesamtkostenvolumen zu kommen. Die Zeit des Wünsch-dir-was ist in allen Bereichen vorbei, insbesondere was die Investitionsplanung angeht", so der CDU-Politiker.