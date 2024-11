Hertha will nach Pokal-Coup auch Köln bezwingen

Im DFB-Pokal steht Hertha seit Mittwoch überraschend im Achtelfinale. In der Liga verloren die Berliner zuletzt im September - und könnten heute Abend mit einem Sieg gegen Köln auf einen Aufstiegsplatz vorrücken.

Dem Fußball-Zweitligisten Hertha BSC gelangen zuletzt drei Pflichtspielsiege in Folge, darunter der Pokal-Überraschungssieg gegen den 1. FC Heidenheim am Mittwoch. Am Samstagabend empfangen die Blau-Weißen den 1. FC Köln zum Topspiel.

"Uns erwartet ein tolles Duell, auf das man sich freuen darf. Wir wollen Vollgas geben und an den gelungenen Pokalabend anknüpfen", sagte Herthas Trainer Cristian Fiél im Vorfeld der Partie.