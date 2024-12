Hertha BSC empfängt Preußen Münster zum Auftakt des 16. Spieltags im Berliner Olympiastadion. Die Vorzeichen für einen Berliner Heimsieg könnten besser sein. In der vergangenen Woche verlor die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél nicht nur die Liga-Partie bei Greuther Fürth, sondern flog zusätzlich beim 1. FC Köln durch ein spätes Tor in der Verlängerung aus dem DFB-Pokal. In beiden Spielen gingen die Berliner früh durch einen Treffer von Ibrahim Maza in Führung, konnten das Ergebnis aber nicht über die Zeit bringen.

Dass der Abstand auf den ersten Tabellenplatz aktuell nur sechs Punkte beträgt, ist vor allem der ebenfalls patzenden Konkurrenz zu verdanken. Ein Hoffnungsschimmer: Alle bisherigen sechs Duelle gegen Preußen Münster hat Hertha gewonnen.