Nur 22 Punkte aus 17 Spielen, Tabellenplatz zwölf mit bereits sieben Zählern Abstand auf einen direkten Aufstiegsplatz und nur ein Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen – Fußball-Zweitligist Hertha BSC geht mit keinem guten Gefühl in die Winterpause. "22 Punkte sind für unsere Ansprüche zu wenig. Da brauchen wir gar nicht drumherumreden", stellt auch Herthas Sportdirektor Benjamin Weber klar. "Natürlich steckt mehr drin. Und darum wird es gehen: dass wir das Potenzial, das in der Mannschaft drinsteckt, noch mehr abrufen und in Punkte ummünzen."

Über eine halbe Stunde lang agierte Hertha BSC in Hannover in Überzahl. Statt drei Punkten gab es für die Berliner am Ende aber selbst noch eine rote Karte und sie mussten sich mit einem Unentschieden zum Jahresabschluss zufrieden geben.

Und so wird es für die Berliner Verantwortlichen darum gehen, gemeinsam mit Trainer Fiél an anderen Stellschrauben zu drehen und wichtige Lehren aus der Hinrunde zu ziehen, um 2025 noch einmal oben anzugreifen.

So kritisch Weber mit der sportlichen Situation der "alten Dame" umgeht, so wenig rüttelt er an Trainer Cristian Fiél. Es sei "total legitim", dass Medien und Umfeld aufgrund der bisherigen Bilanz des 44-Jährigen über dessen Position debattieren, so Weber. Aber: "Für uns geht es darum, die Sachen zu analysieren und die Ableitung daraus zu treffen. Das haben wir in der letzten Woche auch schon gemeinsam getan. Deswegen gibt’s da keine Trainerdiskussion." Ein klares Bekenntnis.

Hertha verbucht zwar den durchschnittlich zweithöchsten Ballbesitz der 2. Bundesliga, doch führen die vielen Ballkontakte deutlich zu selten zu echter Torgefahr. Aus dem meisten raumgewinnenden Ballbesitz und den zweitmeisten raumgewinnenden Pässen der Liga sind nur 414 schusserzeugende Aktionen (Platz neun in der Liga) und laut der xGoals-Statistik nur 25,05 erwartbare Tore (Platz 13) herausgesprungen. Kurzum: Hertha betreibt spielerisch hohen Aufwand und kommt sehr oft in die gegnerische Spielhälfte, doch konkrete Torchancen entstehen daraus kaum. Es fehlt an Vertikalität, Flankenqualität und der idealen Strafraumbesetzung, um wirklich zwingend zu werden.

Nach der peinlichen Niederlage gegen Preußen Münster steckt Hertha BSC endgültig in der Krise. Eine Krise, die nicht nur an Trainer Cristian Fiél festzumachen ist, sondern den gesamten Verein auf die Probe stellt. Ein Kommentar von Marc Schwitzky

Es scheint oftmals so, als würde es im Team ums Team nicht stimmen. Ganze Abteilungen verändern sich entweder über lange Zeit gar nicht, oder aber sie wurden in den letzten Jahren immer weiter heruntergeschnitten und mit Mitarbeitenden aufgefüllt, die bislang wenig Erfolge nachzuweisen haben. Ob Trainerteam, Athletikabteilung, Scouting oder Videoanalyse – aufgrund der allseits eher negativen Entwicklungen im sportlichen Bereich gebietet es sich für die Vereinsverantwortlichen, im Winter jeden Stein umzudrehen und womöglich personelle Anpassungen abseits des Cheftrainers vorzunehmen.

Oftmals explodieren die Kicker erst, wenn sie Berlin verlassen haben – auch weil sich ihre vermeintliche Verletzungsanfälligkeit jener Spieler als eher singuläres Phänomen herausstellt und sie echten Rhythmus aufbauen können. Ein berühmtes Beispiel ist Hertha-Eigengewächs Maximilian Mittelstädt, der sich in blau-weiß nie endgültig entfalten konnte, dann aber beim VfB Stuttgart in kürzester Zeit zum deutschen Nationalspieler wurde.

Eine "Ableitung" aus der von Weber angesprochenen Analyse könnte sein, dass die Defizite der Mannschaft womöglich nicht an Fiél, sondern an anderen Stellen des Betreuerstabs festzumachen sind. Hertha ist es in den letzten Jahren trainerunabhängig äußerst selten gelungen, Konstanz aufzubauen und Spieler nachhaltig besser zu machen.

"Wir müssen und wollen mehr Punkte holen. Es ist sehr, sehr viel möglich, in der Mannschaft steckt viel Potenzial. Das haben wir nicht immer abgerufen", resümierte Weber. Damit die an sich talentierte Hertha-Mannschaft an ihre Leistungsgrenzen stößt, muss sie Grundtugenden auf den Rasen bringen. Denn immer dann, wenn die Blau-Weißen die Intensität nicht hochhalten, bekommen sie Probleme.

In den 17 Partien der Hinrunde ist Hertha achtmal weniger als der Gegner gelaufen. In zwei Spielen, in denen die Hauptstädter mehr Meter als ihr Kontrahent sammelten, waren sie lange Zeit ein Mann mehr – jene Begegnungen müssen also anders bewertet werden. Von jenen insgesamt zehn "lauffauleren" Spielen hat Hertha sieben verloren, dazu zwei Unentschieden erzielt. Nur ein einziges Spiel, in dem die Fiél-Truppe weniger lief – der 3:1-Erfolg in Magdeburg – konnte sie gewinnen.

Die Erkenntnis daraus muss lauten, dass sich Hertha ohne den nötigen Einsatz selbst um viele Punkte bringt, denn immer dann, wenn die Mannschaft ihre Klasse mit der nötigen Intensität kombinierte, war sie für den Gegner schwer zu schlagen. Jene Meter, die Hertha in den besseren Spielen abspulte, stehen für ein intensiveres Pressing und deutlich höhere Aktivität im eigenen Ballbesitz aller Spieler. Diesen Aufwand braucht es in der Rückrunde in deutlich mehr Spielen - eine Frage von Kondition, aber auch Überzeugung.