Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das dritte Heimspiel hintereinander verloren. Der deutsche Meister unterlag München mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Leonhard Pföderl erzielte das einzige Tor der Hauptstädter, die gegen die starke Defensive der Gäste lange kein Mittel fanden.



Die 14.200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen zu Beginn ein intensives Duell mit Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Die Münchener agierten etwas konsequenter und gingen durch einen Treffer von Patrick Hager in der 13. Minute in Führung, während die Hausherren einige klare Chancen ausließen.