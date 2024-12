Das Zweitliga-Spitzenspiel zwischen Union Berlin und dem VfL Bochum endet Remis. In einem zunächst ausgeglichenen Spiel erhöhten die Köpenickerinnen den Druck in der Schlussphase -zu spät.

Bislang mussten die Köpenickerinnen in der laufenden Spielzeit nur gegen Eintracht Frankfurt Niederlagen hinnehmen: zuerst in der Liga gegen die zweite Auswahl der Hessinnen, zuletzt im Pokal gegen die Profis. Entsprechend als favorisiert galt das Team im Vorfeld gegen die Bochumer Gäste, die in der Tabelle drei Punkte hinter Union lagen. Tatsächlich entwickelte sich rasch ein kampfbetontes Spiel. Zwei gelbe Karten in der ersten Viertelstunde, je eine auf beiden Seiten, unterstrichen, dass es um viel ging.

Die Führung der Gastgerinnen fiel sprichwörtlich aus heiterem Himmel, als Torhüterin Kari Närdemann einen hohen Freistoß aus dem Halbfeld nicht entscheidend zu fassen bekam und der Ball Pia Metzker vor die Füße fiel, die zum 1:0 abstaubte (22.).

Doch die Bochumerinnen ließen sich vom Rückstand nicht beeindrucken. Nach einer knappen halben Stunde kombinierten sich die Gäste an die Strafraumkante, von wo Nina Kerkhof den Ball ins lange Eck manövrierte (29.).