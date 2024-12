Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen souveränen Heimsieg errungen. Gegen den TBV Lemgo gewannen die Berliner am Donnerstag klar mit 33:21 (16:11) und bleiben damit Tabellenführer MT Melsungen auf den Fersen.

Die Gastgeber starteten vor 6.727 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gleich mit viel Tempo und Engagement. So gingen sie von Beginn an in Führung. Besonders die Defensive arbeitete gut und zwang Lemgo immer wieder zu ungünstigen Abschlüssen. Nach knapp neun Minuten lagen die Füchse schon 5:1 in Führung.

Dann schlichen sich aber auch bei den Berlinern einige Fehler und Unkonzentriertheiten ein. Vor allem offensiv taten sie sich gegen die aggressive Lemgoer Deckung schwerer. So schmolz der Vorsprung Mitte der ersten Hälfte wieder auf 7:5. Doch die Füchse blieben ruhig. Andersson verwandelte noch einen direkten Freiwurf zu einer Fünf-Tore-Halbzeitführung.

Im Gegensatz zum Ostderby am vergangenen Sonntag gegen Magdeburg, als die Berliner eine Sechs-Tore-Führung nach dem Seitenwechsel verspielten, bauten sie ihren Vorsprung weiter aus und sorgten früh für die Entscheidung.