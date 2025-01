Nach einer Dachsanierung war das Erika-Heß-Stadion in Berlin-Wedding gerade erst wieder eröffnet worden - nun ist es schon wieder dicht. Eine defekte Kühlanlage in der Eishalle ist Grund für die vorzeitige Schließung. Der Eissport-Verband ist enttäuscht.

Der Berliner Eissport-Verband hat enttäuscht darauf reagiert, dass das Erika-Heß-Stadion im Wedding schon vor Saisonende geschlossen worden ist.



In einem Brief an die Mitglieder, der dem rbb vorliegt, heißt es, die Schließung komme überraschend und habe weitreichende Konsequenzen für den Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb der ganzen Stadt. Betroffen seien die Trainingszeiten und Wettkämpfe zahlreicher Vereine aus den Sportarten Eishockey, Eiskunstlauf und Eisstock.