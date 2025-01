Noch eine Woche bleibt nun Zeit für die Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt. Weiter geht es am nächsten Samstag auswärts in Bielefeld ( live ab 14 Uhr im rbb|24-Stream ). Nach fulminanter Hinrunde steht Aufsteiger Cottbus derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz.

Der FC Energie Cottbus hat das letzte Testspiel vor dem Rückrundenstart in der dritten Fußball-Liga verloren. Die Lausitzer unterlagen am Samstag bei Zweitligist Eintracht Braunschweig mit 2:4 (0:2). Die Treffer für Energie erzielten Dominik Pelivan (57.) und Rückkehrer Erik Engelhardt (67.).

Bei dem Testspiel im Braunschweiger Eintracht-Stadion entschieden sich die Trainer am Samstag für eine Partie mit Überlänge. Es wurden zwei reguläre Halbzeiten und eine 30-minütige Verlängerung gespielt. Dabei übernahmen die höherklassigen Niedersachsen zu Beginn schnell die Spielkontrolle und gingen in der 16. Minute in Führung: Marvin Lee Rittmüller verwandelte eine Flanke direkt aus der Luft per Volley ins lange Eck. Noch vor der Pause erhöhte Raya Philippe auf 2:0, nachdem er einen verunglückten Rückpass von Dennis Slamar abfing und nur noch einschieben musste (40.).

Im zweiten Durchgang kamen die Gäste aus der Lausitz dann besser in die Partie und spielten engagiert und mutig nach vorne. Die Bemühungen wurden in der 57. Minute belohnt, als Lucas Copado den Ball in den Rücken der Abwehr auf Pelivan legte, der sehenswert über den Keeper hinweg zum Anschluss ins lange Eck schlenzte. Kurz darauf gelang dem Drittligisten sogar der Ausgleich: Erik Engelhardt schraubte sich bei einem Eckball am höchsten und verwandelte per Kopf zum verdienten 2:2 (67.).

Doch die Aufholjagd trug am Ende keine Früchte. Nur wenige Minuten später profitierte der Braunschweiger Philippe erneut von einer Unaufmerksamkeit von Energies Defensive, umdribbelte im Eins-gegen-Eins den Cottbuser Keeper Elias Bethke und schob zur erneuten Führung ein. In der 79. Minute setzte Johann Gomez mit seinem Treffer zum 4:2-Endstand für die Eintracht den Deckel drauf.