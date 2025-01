Do 16.01.25 | 15:02 Uhr

Navigator Timo Gottschalk aus Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) und sein Pilot Yazeed Al-Rajhi aus Saudi-Arabien starten in Führung ins Finale der 47. Rallye Dakar. Für Gottschalk rückt der zweite Gesamtsieg des Wüstenrennens damit in greifbare Nähe.

Auf der vorletzten Etappe übernahm das Duo Al-Rajhi/Gottschalk wieder die Führung. Vor dem Finale mit 61 Wertungskilometern am Freitag beträgt der Vorsprung des Toyota-Duos auf seine südafrikanischen Werkskollegen Henk Lategan/Brett Cummings 6:11 Minuten.

Al-Rajhi/Gottschalk wurden am Donnerstag auf dem Teilstück rund um Shubaytah Dritte, der Tagessieg ging an den früheren schwedischen DTM-Champion Mattias Ekström und dessen Landsmann Emil Bergkvist (Ford) vor Nasser Al-Attiyah/Edouard Boulanger (Katar/Frankreich/Dacia). Gottschalk hatte 2011 an der Seite Al-Attiyahs die Rallye Dakar gewonnen.