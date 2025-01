Die Berlin Volleys haben im Bundesliga-Heimspiel gegen die SWD powervolleys Düren nach anfänglichen Schwierigkeiten mit einer starken Leistung überzeugt. Der deutsche Rekordmeister setzte sich mit 3:0 (25:22, 25:16, 25:14) gegen die Rheinländer durch. Das Spiel bot schon mal einen Vorgeschmack auf das deutsche Pokalfinale am 2. März in Mannheim, in dem sich beide Mannschaften erneut gegenüberstehen werden.



Vor 4.137 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle brachten die Dürener zu Anfang mit ihren Aufschlägen die gegnerische Annahme gehörig in Bedrängnis. Die Gastgeber mussten schon alle Register ziehen, um sich nach einem Zwischenstand von 14:16 am Ende des ersten Satzes vor allem dank guter Blockarbeit doch noch durchzusetzen.