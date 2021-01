Dass weitere Verluste hinzukommen, scheint nicht ausgeschlossen, denn wie alle anderen Bundesligisten planen auch die Köpenicker bis zum Saisonende weiter mit Geisterspielen.

In seiner ersten Saison in der Bundesliga, also der Spielzeit 2019/2020, macht der Verein ein Minus von rund 7,5 Millionen Euro. Weil Spieler und Mitarbeiter auf insgesamt 1,25 Millionen Euro Gehalt verzichteten, konnte ein noch höherer Fehlbetrag verhindert werden. Zudem ließen sich Fans Eintrittsgelder in Höhe von 621.000 Euro nicht erstatten. Mehr als zehn Millionen Euro wurden durch modifizierte Abschlüsse mit Sponsoren, Banken und anderen Partnern eingespart. Zuletzt hatte Union in der Saison 2007/08, als sie in der drittklassigen Regionalliga Nord spielten, ein negatives Ergebnis zu verzeichnen. Dennoch sei der Verein in der Lage, "die fälligen Verbindlichkeiten fristgemäß zu bedienen", versicherte Kosche.

Für die laufende Saison plant der 1. FC Union mit einem minimalen Gewinn von 40.000 Euro.

Fast 3.000 der insgesamt über 37.000 Mitglieder nahmen an der virtuellen Mitgliederversammlungen teil. Union-Präsident Dirk Zingler konnte aus persönlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.