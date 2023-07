Nach einem Konzert des Schlagersängers Roland Kaiser im Cottbuser Spreeauenpark am 23. Juni sind bei der Polizei Anzeigen wegen des Verdachts auf den Einsatz von K.o.-Tropfen eingegangen. Das sagte Polizeisprecherin Ines Filohn dem rbb am Donnerstag.

Es seien bislang zwei Anzeigen eingegangen, so Filohn. Eine Frau habe unmittelbar nach dem Konzert angezeigt, dass sie vermutlich etwas zu sich genommen habe, dass sie "willenlos" gemacht habe, sagte die Polizeisprecherin. Eine weitere Frau habe sich sieben Tage später gemeldet. "Wir prüfen nun, was sich dort zugetragen haben soll und sind mitten in den Ermittlungen", so Filohn. Weitere Informationen könne sie deshalb nicht nennen.