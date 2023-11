Die Caritas in Berlin und Brandenburg warnt vor Kürzungen bei der Finanzierung sogenannter Migrationsfachdienste. In Fürstenwalde (Oder-Spree) wollen Mitarbeiter der Einrichtung am Montag ein Zeichen setzten. "Wir wollen deutlich machen, wie wichtig die Migrationsdienste sind und appellieren an die Regierung, die angekündigten Kürzungen zurückzunehmen", sagte Caritas-Pressesprecher Thomas Gleißner am Montag dem rbb.

Sollte es zu den geplanten Einschnitten kommen, könnten Migranten nicht mehr wie bisher bei alltäglichen Problemen unterstützt werden, sagte Peter Botzian, Caritas-Fachreferent für Migration und Integration. Nach den Plänen stünde allein für die Caritas in Ostbrandenburg kommendes Jahr eine halbe Million Euro weniger zu verfügung. Als Folge müsste die Zahl der Beschäftigten deutlich reduziert werden, womit Angebote wie Job- oder Kitaberatungen, Hilfe bei der Anerkennung ihrer Qualifikation sowie Sprach- und Integrationskurse wegfallen würden. "Die Menschen werden allein gelassen", warnte Botzian.