Wie auch viele andere Krankenhäuser in Brandenburg und ganz Deutschland kämpfen die Havelland-Kliniken mit finanziellen Engpässen. Ab 2025 fehlen rund zehn Millionen Euro pro Jahr. Ob der Landkreis mehr Geld zahlen wird, ist derzeit noch offen.

Die Unternehmensgruppe ist demnach zwar insgesamt weiter zahlungsfähig, im Klinikbereich können die Betriebskosten - darunter die deutlich gestiegenen Sach- und Personalkosten - aber nicht mehr gedeckt werden. Es sei eine Liquiditätslücke entstanden, so Spychalski: "Und die summiert sich letztlich auf und ist als solche durch die Kliniken allein nicht tragbar."

Die Havelland-Kliniken rechnen ab dem kommenden Jahr mit einem tiefen Finanzloch. Das teilte Geschäftsführer Thilo Spychalski dem rbb am Montag auf Nachfrage mit.

Der "Worstcase" wäre nach Angaben von Spychalski, dass der Havelländer Klinikbereich mit den beiden Standorten in Nauen und Rathenow in die Insolvenz gehen müsste. Das würde die Unternehmensgruppe aber verhindern. Die Kliniken profitieren laut Spychalski aktuell bereits von den sechs weiteren Gesellschaften des Unternehmensverbunds - darunter die Wohn- und Pflegezentren: "Sie könnten sich teils gegenseitig stützen."

Als einen Grund für die finanziellen Probleme nennt Spychalski die Unsicherheit hinsichtlich der geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Sie lasse die Kliniken langsam ausbluten: "Was sollen wir leisten? Wo sollen wir es leisten? Wie soll es bezahlt werden? Die drei Dinge müssen schleunigst geklärt werden, damit wieder Stabilität ins System kommt", so Spychalski weiter. Klarheit zu den Rahmenbedingungen sei nötig.

Zudem hofft der Geschäftsführer auf die Unterstützung des Landkreises. Hilfreich wäre eine Darlehensunterstützung durch den Landkreis in Richtung der Kliniken, so Spychalski: "Mit der Perspektive, dass das Geld irgendwann wieder an den Gesellschafter Landkreis zurückgeführt werden kann."

Die Havelland-Kliniken benötigen nach ersten Schätzungen für den laufenden Betrieb neun bis zehn Millionen Euro pro Jahr. Das sagte Landkreis-Sprecher Martin Kujawa dem rbb auf Nachfrage. "Der Landkreis Havelland prüft als Gesellschafter des Unternehmens derzeit die Möglichkeit, in welcher Form die Kliniken in ihrer Liquidität unterstützt werden können, um damit den laufenden Betrieb zu sichern", hieß es weiter. Zur Debatte stehen die beiden Standorte in Rathenow und Nauen mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden aber nicht: "Um eine flächendeckende Versorgung für den gesamten Landkreis anbieten zu können, sind beide Klinikstandorte nötig."