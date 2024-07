Jürgen B. Brandenburg Donnerstag, 18.07.2024 | 14:01 Uhr

Und was ist mit den Grenzwerten bei der Agrarindustrie und bei der Massentierhaltung in Brandenburg, bei Zigtausenden Hektar, schädlicher Monokulturen, bei riesigen Tierställen und Mastanlagen ???

Dünger, Pestizide, Gülle, Nitrate, Phosphor, Stickstoff, und so weiter, vergiften Böden und Grundwasser.

Die Agrarindustrie in Brandenburg zieht das Grundwasser, was die großen Pumpen hergeben, ohne Kontrolle - und Industrie/Gewerbe und Tausende Moderne Arbeitsplätze, müssen für eine alte Agrar-und Energie-Lobby bluten, die kaum Arbeitsplätze schafft, aber riesig große Flächen verbraucht.