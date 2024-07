Kreuzkölln Dienstag, 16.07.2024 | 18:40 Uhr

Enteignung, sofort! Bei uns in den Slums am Moritzplatz ist die billigste Miete bei 8.50€.(Altmietvertrag) Kaputte Hauseingangstüren, dadurch Drogensüchtige die in der Nacht alles vollkoten und urinieren. Drei Mieterhöhungen jährlich. (Betriebs-und Heizkostenabrechnungen werden uns ab vorigem Jahr getrennt serviert). Jedesmal saftige Nachzahlungen und zusätzliche Mieterhöhungen. Leute in den Genossenschaften und bei ehrlichen Vermietern: Seid froh, daß Ihr nicht so leben müsst!