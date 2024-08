Do 01.08.24 | 10:50 Uhr

Der letzte große Warenhauskonzern in Deutschland streicht die Titel "Karstadt" und "Kaufhof" aus seinem Namen. Die verbliebenen Häuser des nach der Insolvenz wieder selbständig arbeitenden Konzerns "Galeria Karstadt Kaufhof" heißen mit dem Neustart nun ab dem 1. August nur noch Galeria.

Eigentlich hätten auf dem Karstadt-Grundstück am Kurfürstendamm zwei Hochhäuser gebaut werden sollen. Doch den Ideenwettbewerb eingeleitet hatte René Benkos Unternehmen Signa - das ist jetzt pleite. Der Senat verändert den Plan deshalb nun.

Karstadt-Areal am Ku'damm bekommt laut Senat nur noch ein Hochhaus

Filialen auch in Berlin und Brandenburg

Die Warenhauskette schließt zum 31. August neun seiner zuletzt 92 Standorte. In Berlin sind zwei Kaufhäuser von der Schließung betroffen: der Standort im Ringcenter an der Frankfurter Allee und der Standort Tempelhof. Die Häuser in Spandau und Potsdam, die ursprünglich ebenfalls auf der Schließungs-Liste standen, konnten hingegen gerettet werden.

Entstanden war der Konzern im Jahr 2018, als die Konkurrenten Karstadt und Kaufhof fusionierten und in der Folge allen Häusern den kombinierten Titel "Galeria Karstadt Kaufhof" verliehen.