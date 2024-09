In Berlin wird ein unbefristeter Streik in den städtischen Kitas immer wahrscheinlicher. Vertreter der Gewerkschaft Verdi sowie der Bildungsverwaltung konnten sich abermals nicht einigen. Gerungen wird um bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.

An den Berliner Kita-Eigenbetrieben könnte es ab der kommenden Woche einen unbefristeten Streik geben. Nach rbb-Informationen konnten sich die Gewerkschaft Verdi und die Berliner Bildungsverwaltung in einem Gespräch am Mittwoch nicht über eine Lösung ihres Konflikts einigen.



Nach mehr als einem Dutzend ein- oder mehrtägigen Streiks haben die Gewerkschaften zu einem unbefristeten sogenannten Erzwingungsstreik aufgerufen. Bei den Urabstimmungen bei Verdi und GEW hatten sich genügend Mitglieder dafür ausgesprochen.

Verdi-Sprecher Kalle Kunkel sagte dem rbb am Mittwoch: "Ab wann gestreikt wird - dazu werden wir heute keine konkrete Aussage treffen." Am Donnerstag werde beraten und dann auch die Öffentlichkeit informiert. "Aber im Moment sieht es so aus, als ob die Eskalation wieder einen Schritt näher gekommen ist", so Kunkel.