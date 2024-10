Bash Samstag, 12.10.2024 | 10:53 Uhr

Oh, diese Sozialschmarotzer und ach so faulen Bürgergeldbezieher (die z. B. Eltern pflegen oder alleinerziehend sind). Sie sollten sich ein Beispiel nehmen an gelb organisierter Steuerhinterziehung:



>>>Einnahmeverluste für die öffentliche Hand: 1 Milliarde Euro jedes Jahr<<< bzw. noch weit mehr: >>>Allein in Berlin entgehen der mauen Berliner Landeskasse über 1 Milliarde Euro<<<<



Dazu noch CumCum und CumEx und all die Geldverschwendung, wie im Schwarzbuch der Steuerzahler aufgeführt und all die Rügen des Bundesrechnungshofs, sage nur Masken, Testen, Maut – Abermilliarden. Nein, D hat kein Einnahmenproblem, sondern ein NICHT-Einnahmenproblem plus NICHT-Ahndungsproblem, kombiniert mit Ausgabenproblem, z. B. für das zweitgrüßte Parlament der WELT.