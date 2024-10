In der Nähe der Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) läuft aktuell eine Protestaktion. Wie der rbb in Erfahrung brachte, haben drei bislang unbekannte Personen einen Bagger für Erdbauarbeiten besetzt. Die in schwarzer Kleidung Vermummten stehen auf dem Baufahrzeug und sollen vereinzelt antikapitalistische Parolen gerufen haben.

In einem Messengerdienst der Aktivisten wird als Grund für den Protest der Bau eines Bahnhofs in Werksnähe genannt. "Hier wird ein Güterbahnhof für einen Milliardär gebaut und dabei der Wald und das Trinkwasser gefährdet", heisst es dort mit Bezug auf den Tesla-Chef Elon Musk.

Der Protest findet etwa 450 Meter vom Bahnhof Fangschleuse entfernt statt, zwischen Bahndamm und Baugelände im Wald. Vor Ort sind 30 Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei, die die Protestaktion beenden sollen.