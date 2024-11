Das 49-Euro-Ticket wird bald 58-Euro-Ticket heißen, am Donnerstag ließ auch die Union im Bundestag durchblicken, dass sie das Ticket weiterführen will. Was aber nach 2025 aus der ÖPNV-Flatrate wird, ist fraglich. Was für Abonnentinnen und Abonnenten nun wichtig ist.

Ab Januar 2025. Bereits seit Mai 2023 kann man mit dem Ticket den ÖPNV im ganzen Land nutzen so viel man will, unabhängig von Bundesland, Verkehrsverbund oder Tarifgebiet. Aus Sicht von Bund und Ländern, die den Verkehrsunternehmen Geld zuschießen müssen, lässt sich der Preis von 49 Euro pro Monat nicht halten, um die Kosten zu decken. Deswegen einigten sie sich nach langen Diskussionen auf eine Erhöhung auf 58 Euro.

Auf deren Zustimmung ist die verbleibende Rot-Grün-Minderheitsregierung aber angewiesen, um die Finanzierung des Deutschlandtickets für das kommende Jahr zu sichern - denn die Zeit drängt. Folgt man den Umfragen, ist der CDU-Chef Friedrich Merz der aussichtsreichste Kanzlerkandidat, er dürfte also die nächste Regierung anführen. Am Freitag erklärte Merz, für das Jahr 2025 sei das Deutschlandticket finanziert. Die Unionsfraktion werde den Weg freimachen, dass das Ticket im nächsten Jahr nicht an einem kleineren Betrag scheitere. "Das Deutschlandticket 2025 wird es geben", so Merz. "Selbstverständlich scheitert das nicht an uns."

Für Auszubildende in Berlin und Brandenburg gab es bisher ein spezielles Abo für Busse und Bahnen. Das Angebot läuft nun aus - weil ihm ein anderes den Rang abgelaufen hat. Ein Nachfolgeticket sei aber in Planung, heißt es.

Für Nutzerinnen und Nutzer des Tickets: wackelig. "Wir wollen, dass so etwas wie ein Deutschlandticket erhalten bleibt", sagte der Unionskanzlerkandidat Merz am Freitag. Aber wie es finanziert werde und wer es dann finanziere, werde sicherlich "Gegenstand schwieriger Verhandlungen" im nächsten Jahr sein. Die Aufgabe, Regionalverkehr in Deutschland zu organisieren, sei in erster Linie Ländersache. "Der Bund hat eine Mitfinanzierungsverpflichtung, aber sicher keine alleinige Verpflichtung, es zu finanzieren." Bis jetzt zahlen Bund und Länder je die Hälfte dazu, beide Seiten arbeiten daran, die Finanzierung auch über 2026 zu sichern. Alle Länder inklusive Bayern standen hinter dem Plan. Dann erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einigen Tagen plötzlich, der Bund müsse das Deutschlandticket in Zukunft alleine zahlen, wenn es weiter existieren solle. Gewählt wird am 23. Februar.

Mit der Erhöhung auf 58 Euro pro Monat nähere sich das Deutschlandticket dem realistischen Preis, der eher bei 69 Euro liege, sagt Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Die Verkehrsminister der Länder und die Verkehrsunternehmen mahnen nun Zusagen des Bundes ab 2026 an. "Allerdings zeigen die Debatten der letzten Tage auch, dass wir dringend gemeinsam mit Bund und Ländern an einer Lösung arbeiten müssen, damit das Deutschlandticket nicht Jahr für Jahr aus finanziellen Gründen wieder infrage gestellt wird", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, Oliver Wolff, am Freitag.

Um zukünftig den Streit um weitere Preiserhöhungen zu entschärfen, soll es eine Indexierung des Preises geben, das schlagen die Länder vor. Das heißt: Eine Erhöhung soll sich an der Steigerung der Verbraucherpreise orientieren. Aber ab wann, das ist noch nicht geklärt.