Gewerkschaft sieht "kritische Arbeitsbelastung" bei Tesla in Grünheide

Die IG Metall sieht eigenen Angaben zufolge große Arbeitsbelastung der Beschäftigten als eine Ursache für den hohen Krankenstand in der Tesla-Autofabrik in Grünheide (Oder-Spree). Die Gewerkschaft ließ im Oktober gut 1.200 Mitarbeiter befragen, das entspricht etwa einem Zehntel der Gesamtbelegschaft. Von diesen Befragten hätten mehr als 80 Prozent angegeben, sie fühlten sich überlastet, teilte die IG Metall am Freitag mit.

Zudem klagten neun von zehn Befragten über körperliche Beschwerden wie Kopf-, Nacken-, Gelenk- oder Rückenschmerzen. Etwa ein Zehntel der Befragten gab an, sie glaubten, die aktuelle Arbeitssituation bis zur Rente aushalten zu können.

"Diese Ergebnisse sind erschütternd und machen mich wütend", sagte der Leiter des IG-Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen, Dirk Schulze. "Die Umfrage zeigt, wie kritisch die Arbeitsbelastung bei Tesla ist. Die Werksleitung darf diese Zahlen nicht ignorieren."