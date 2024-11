Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla hat in seinem Werk in Grünheide (Oder-Spree) 500 weitere Mitarbeitende unbefristet festangestellt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, handelte es sich um bisherige Leiharbeiter, die nun der Belegschaft dauerhaft erhalten bleiben sollen.

Der Betriebsrat habe sich dafür in der jüngsten Belegschaftsversammlung Anfang Oktober ausgesprochen, sagte Arbeitsdirektor Erik Demmlet dem rbb. "Wir wurden aufgefordert, den Anteil an Leiharbeitenden zu reduzieren, indem wir mehr Kolleginnen und Kollegen einen Festvertrag und zwar einen unbefristeten Festvertrag übergeben können."

Die weiteren Festanstellungen würden die optimistische Einschätzung, was die Entwicklung des Standorts und die Elektromobilität in Gänze betreffe, unterstreichen, so Demmlet. Auch in Zukunft würden weitere Mitarbeitende gesucht und Stellen besetzt.