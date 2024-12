Der treueste Kunde des Lieferdienstes kam aus Berlin. Er bestellte bislang in diesem Jahr unglaubliche 1.051 Mal - im Schnitt sind das rund drei Bestellungen pro Tag (was nahelegt, dass er zwischen Datenerfassung und Veröffentlichung des Reports weitere Bestellungen tätigte). Dabei landeten ebenfalls rekordverdächtige 744 Doppel-Cheeseburger in seinem Warenkorb.

In Brandenburg zählt der Milkshake-Kaffee zu den ungewöhnlichen Gewinnern des Jahres. Ihn wertet Lieferando hier als "Aufsteiger des Jahres". Ohnehin legen die Bestellungen aus den Bundesländern nahe, was man am eigenen Verhalten beobachten kann: Bestellt wird vor allem fettiges Fast-Food. Unter den beliebtesten Gerichten und "Aufsteigern" des Jahres, die Lieferando präsentiert, finden sich Salatblätter, Gemüse und ähnliches höchstens als Nebendarsteller. Burger, Pizza, Pommes dominieren die Listen.

Vielleicht als Versuch, die eigene Ehre zu retten, lässt Lieferando in seinem Report eine Ernährungsberaterin zu Wort kommen und präsentiert Trends, die das Unternehmen ausgemacht haben will für die Zukunft. Unter anderem würden die Menschen "achtsam Essen für mehr Wohlbefinden". Was das für den Burger bedeutet, bleibt abzuwarten, laut der vom Unternehmen präsentierten Ernährungsberaterin ließe sich der aber gut in diesen Trend einbauen, einfach mal zwei Pattys statt eine Beilage, sagt sie zum Beispiel. Den Berliner Doppel-Cheeseburger-König wird es freuen.

Auch einen Trend zu "echten Zutaten und authentischen Gerichten" will Lieferando ausgemacht haben. So seien mehr Bestellungen von Produkten mit den Stichworten "bio" und "frisch" aufgegeben worden als im Vorjahr. Rund 40 Prozent der gesamten Bestellungen enthalten außerdem vegetarische Produkte, schreibt Lieferando. Ein Schelm, wer dabei an Pommes und Pizza-Margerita denkt.