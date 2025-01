Peter Berlin Donnerstag, 16.01.2025 | 09:04 Uhr

Ja, in Leipzig wurden Mindestpreise angesetzt. Was ist das Ergebnis? Bolt, Uber und Co. sind nicht mehr verfügbar und übrig bleiben nur noch die regulären Taxen zu regulären Taxipreisen - oder man läuft bzw. nutzt Bus oder Bahn. Ob das nun wirklich förderlich für den Wettbewerb ist, finde ich fragwürdig.



Ich bin voll und ganz dafür, dass alle "Mietwagen" von Bolt, Uber und Co. ordentlich zugelassen, genehmigt usw. sind und sie sich nicht über das Gesetz hinwegsetzen dürfen - diese Anbieter bieten nun mal eine gute Alternative zum Taxi, wo man für jeden Umweg, jede rote Ampel etc. extra zahlen muss. Die Taxi-Branche hatte, ähnlich wie die Automobilindustrie in Dtl., Jahre Zeit sich an die neuen Anforderungen der Kunden anzupassen aber entschied sich stattdessen für "einfach weitermachen" und versucht nun gegen jegliche Alternative / Neuerung zu klagen.