"Immer weniger Menschen verschulden sich freiwillig"

Die Überschuldungsquote in Deutschland ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Auch in Brandenburg bestätigt der am Dienstag veröffentlichte "Schuldner-Atlas 2024" diesen Trend. Demnach sank die Anzahl verschuldeter Menschen in Deutschland das bereits sechste Jahr in Folge auf einen neuen Tiefstwert. Bundesweit sind rund 5,6 Millionen Bundesbürger über 18 Jahren überschuldet. Der Schuldner-Atlas wird jährlich von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht.

Ein Vergleich zwischen 2024 und 2014 zeigt, dass sowohl insgesamt als auch in jedem einzelnen Brandenburger Landkreis die Verschuldung in diesen zehn Jahren zurückging - teilweise deutlich (die einzelnen Vergleichsdaten können Sie über die interaktive Grafik abrufen). Insgesamt sind in Brandenburg noch knapp unter 160.000 Menschen überschuldet. Das sind rund 5.000 Menschen weniger als im Vorjahr.