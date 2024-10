Seit einem Jahr wird um den Betrieb des Kurt-Tucholsky-Literaturmuseums Rheinsberg gerungen. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin will das Museum übernehmen, die Stadt will es abgeben – aber zu ihren Bedingungen. Jetzt läuft ein neuer Einigungsversuch. Von Björn Haase-Wendt

Nach der Kommunalwahl im Juni war es ruhig geworden um das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum in Rheinsberg. Die Probleme um das Museum, das zum Leben und Wirken Tucholskys und zur Publizistik in der Weimarer Republik informiert, sind aber längst nicht ausgeräumt.

Das Museum steht weiter ohne eine eigenständige Museumsleitung da, nachdem der langjährige Museumschef Peter Boethig im Frühjahr in den Ruhestand ging. Die Stadt wollte und will die Stelle nicht nachbesetzen, um angesichts klammer Kasse und einer Haushaltssicherung Kosten zu sparen. Allein im letzten Jahr habe Rheinsberg rund 240.000 Euro in das Museum stecken müssen, so die Stadt - zusätzlich zu den 80.000 Euro, die sie von Land und Landkreis für den Betrieb bekommen habe.