Wer glaubt, nur weil die Entscheidung für Preise schon längst feststehen, wäre die Luft raus und die Anspannung weg, der wurde bei der Berlinale-Preisverleihung am Sonntagabend eines Besseren belehrt. "Ich bin super aufgeregt", sagt Maren Eggert. "Selten in meinem Leben war ich so aufgeregt und ich stehe schon seit Tagen neben mir eigentlich", gibt sie am Roten Teppich zu.

Sie strahlt in einer silberweiß glitzernden, bodenlangen, aber luftigen Abendrobe vor der historischen Kulisse der Museumsinsel. Als sie dann auf der Bühne des Freiluftkinos den Silbernen Bären für die "beste schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle" entgegennimmt, zittert ihre Stimme.

Die Schauspielerin spielt in Maria Schraders Wettbewerbsfilm "Ich bin dein Mensch" eine Wissenschaftlerin am Pergamonmuseum, die sich in einen Roboter verliebt. Am Abend zuvor konnte der Film im Freiluftkino Friedrichshain zum ersten Mal vor Publikum gezeigt werden. Maren Eggert stand vorher noch im Deutschen Theater auf der Bühne, wo sie festes Ensemblemitglied ist, und eilte danach schnell auf die Berlinale. "Ich habe schon von weitem das Lachen der Menschen gehört, alle haben sich gefreut, und das war so schön, gerade weil wir schon so lange darauf warten, den Film endlich zeigen zu können".

Zum ersten Mal hat die Berlinale die Schauspielpreise genderneutral vergeben. Für die "beste schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle" wurde die junge Ungarin Lilla Kizlinger ausgezeichnet, die die Jury in "Forest – I see you everywhere" von Bence Fliegauf beeindruckt hat. Sie nutzte ihre kurze Dankes-Rede dafür, die staatliche Einflussnahme auf Kultureinrichtungen in ihrem Heimatland anzuprangern.