Bei der Neuausrichtung der Fashionweek während der Corona-Pandemie setzt Berlin auf die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Darin liegt eine große Chance, denn die Modeindustrie arbeitet in vielerlei Hinsicht noch immer fast so wie vor einhundert Jahren. Von Julia Vismann

Sie habe das Gefühl, die Kreativen, die unter dem Lockdown leiden, würden alle nicht mehr gesehen. "Was haben wir davon, wenn wir unseren Körper schützen und unsere Seele verkümmert. Da müssen wir jetzt ein Statement setzen, dass wir nicht zu lange warten, bis wirklich jeder Künstler an der Aldi-Kasse sitzt", sagt Gockel. Sie komme aus einem Arzthaushalt und halte die strengen Maßnahmen gegen Covid19 für richtig.

Modedesignerin Anja Gockel setzt auf die Strahlkraft des Hotels Adlon. Sie hat zwölf internationale Tänzer und Tänzerinnen engagiert, die ihre Kollektion für den nächsten Herbst und Winter präsentieren sollen. Anja Gockels Geschäfte in Mainz, Köln und Berlin sind geschlossen. Doch gerade in der Krise will sich die Designerin mit ihrer Show für Mode, Kunst und Kultur einsetzen.

Mit ihrer Modenschau will Anja Gockel Mut machen. Seit 25 Jahren macht die Designerin nachhaltiges Modedesign, fair hergestellt in Deutschland. In ihrer neuen Kollektion "Embraceland" sind es die Gegensätze, die sich anziehen. Petrolfarbene, laszive Lackstoffe kombiniert sie mit Kaschmir des Leipziger Labels "Edelziege". Karomuster und Nadelstreifen machen ihren britischen Look aus.

Ihre neue Kollektion ist zwar elegant, sie sei aber auch für das Homeoffice geeignet, sagt Gockel. "Sie ist bequem, sie ist cool, sie ist lässig. Aber sie hat die Haltung, dass wir das hier schaffen und das wir uns nicht kleinkriegen lassen durch die Umstände die wir im Moment da draußen gerade haben."