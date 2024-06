Unbekannte haben am Mittwochnachmittag in Berlin-Spandau einen Betonklotz aus einem Wohnhaus geworfen. Dabei wurde eine 62-jährige Frau auf dem darunterliegenden Gehweg nur knapp verfehlt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.



Demnach sollen mehrere, bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 13.20 Uhr den massiven Gegenstand aus einem höher gelegenen freizugänglichen Balkon eines 15-stöckigen Mehrfamilienhaus am Hainleitweg geworfen haben. Die Tatverdächtigen verließen kurz nach dem Wurf des Gegenstandes fluchtartig das Gebäude.



Die Anwohnerin alarmierte über ihre Hausverwaltung die Polizei. Die 62-Jährige stand unter Schock, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab. Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin ermitteln wegen versuchten Mordes.