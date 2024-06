Manuel Mittwoch, 05.06.2024 | 13:27 Uhr

Gut, dass die GEW hier so am Ball bleibt. Ich habe sehr viele Lehrkräfte um mich und es hören immer mehr auf. Eine Freundin meinte die Tage, dass ihre neue erste Klasse ab dem kommenden Schuljahr die größte ist, die sie jemals hatte. Und sie arbeitet in dem Job seit 12 Jahren. Der Organisationsaufwand pro Kind hat sich auch massiv verändert. Die umfangreichen Gespräche mit Therapeutinnen, dem Jugendamt, außerschulischen Trägern, dazu auch keinerlei Unterstützung bei sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten. Es ist mittlerweile normal, dass bei Elterngesprächen Handys auf dem Tisch liegen und irgendwelche Bekannten live am Telefon das Elterngespräch dolmetschen. Wichtige sonderpädagogische Stunden fallen aufgrund von Personalmangel überall als erstes aus. Es braucht eine Bildungswende, mit kleineren Klassen und viel mehr Ressourcen - stattdessen lese ich heute, dass der Senat nocht mehr bei der Bildung sparen will. In ein paar Jahren wird niemand mehr diesen Job machen wollen.