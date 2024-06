Mit weitestgehend trockenem Wetter steigt in Berlin und Brandenburg zum Wochenende wieder die Waldbrandgefahr an. "Die Entspannungsphase der letzten Wochen ist jetzt wieder vorbei", teilte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel am Freitag mit. Demnach wird am Sonntag in fast allen Landkreisen mit der Gefahrenstufe drei des fünfstufigen Waldbrandgefahrenindexes gerechnet [polizei.brandenburg.de/waldbrand]. Am Freitag wurden im Land Stufe eins oder zwei vermeldet.

Das Wochenende beginnt heiter bis wolkig, nur im Norden der Region ist der Himmel am Samstag teils länger stark bewölkt. Den Tag über bleibt es trocken. Nur am Abend fällt in der Prignitz etwas Regen. Es erwärmt sich auf 21 bis 24 Grad, im Spreewald und der Lausitz bis auf 26 Grad. Der Wind weht erst schwach, am Nachmittag und Abend zeitweise mäßig, teils mit Böen.