Ein 80-Jähriger ist am Freitagmorgen in Berlin-Friedrichsfelde schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Mann offenbar durch Schüsse verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Tötung.



Einsatzkräfte waren nach einer Mitteilung der Berliner Polizei am Freitagmorgen zu einem medizinischen Notfall in die Einbecker Straße gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus fanden sie kurz nach neun Uhr den verletzten 80-jährigen Mieter in seiner Wohnung, wie es von der Polizei weiter hieß. Der Mann sei in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert worden.