Selenskyj eröffnet Wiederaufbau-Konferenz in Berlin

Krieg in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in der Nacht zu Dienstag in Schönefeld für einen Berlin-Besuch gelandet. Auf dem Berliner Messegelände findet am Dienstag und Mittwoch die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz statt.

Am Vormittag eröffnete Selenskyj die Konferenz im Kongresszentrum City Cube auf dem Messegelände in Charlottenburg zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Rund 1.500 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus dem In- und Ausland werden erwartet.