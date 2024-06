Die bisherige Verwaltungsdirektorin des Westdeutschen Rundfunks (WDR), Katrin Vernau, wird neue Intendantin des Senders. Der Rundfunkrat wählte die 51-Jährige am Donnerstag zur Nachfolgerin des scheidenden Senderchefs Tom Buhrow, wie der WDR in Köln mitteilte. Vernau soll die Leitung am 1. Januar 2025 übernehmen. Buhrow kündigte im vergangenen Jahr seinen Rückzug an.

Bei der Wahl am Donnerstag setzte sich Vernau gegen drei Mitbewerber durch - den "Tagesthemen"-Chefredakteur Helge Fuhst, den WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn und den Leiter des ZDF-Studios in Washington, Elmar Theveßen.