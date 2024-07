Seit dem frühen Morgen blockieren Klima-Aktivisten die Start- und Landebahnen am Flughafen in Frankfurt am Main. Dort ging vorübergehend nichts mehr. Das hat auch Folgen für den Flughafen BER in Schönefeld.

Eine Protestaktion der Gruppe "Letzte Generation" am Flughafen in Frankfurt am Main wirkt sich am Donnerstagmorgen auch auf den Betrieb des Airports in Schönefeld aus.

Laut den Daten auf der Website des BER [ber.berlin-airport.de] wurden jeweils zwei Abflüge sowie Ankünfte von und nach Frankfurt am Morgen gestrichen. Bei einem weiteren Flug der Lufthansa aus Frankfurt wird eine größere Verspätung erwartet. Da die Flugzeuge auch für Flüge zurück nach Frankfurt eingeplant sind, könnte es Folgeverspätungen geben.

Wie die Klimagruppe "Letzte Generation" am Morgen mitteilte, demonstrieren mehrere Mitglieder seit etwa 5:15 Uhr an mehreren Punkten nahe den Start- und Landebahnen des Fankfurter Flughafens. Der Betrieb dort wurde deshalb vorübergehend eingestellt. Seit etwa 8 Uhr finden in Frankfurt Starts und Landungen wieder statt, sagte ein Flughafen-Sprecher. Allerdings würden noch nicht alle Start- und Landebahnen vollständig genutzt.