Zwei Frauen sind in Berlin-Hellersdorf Angriff eines Säureangriffs geworden.

Eine 42-jährige Mieterin rief die Polizei, nachdem sie am Sonntagmorgen auf ihrem Balkon im vierten Stock barfuß in eine Flüssigkeit getreten war und Verätzungen an der Fußsohle erlitten hatte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Außerdem nahm sie Beschädigungen an ihrem Balkon und einen unangenehmen Geruch wahr.

Eine 41-Jährige, die ihren Balkon ein Stockwerk tiefer hat, erlitt den Angaben zufolge ebenfalls eine Verätzung am Finger, als sie über Flüssigkeit an der Balkonbrüstung strich. Beide Frauen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.