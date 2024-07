Ein 23-Jähriger ist im Bahnhof Spandau in Berlin von einem anderen Mann ins Gleisbett gestoßen worden.

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, waren ein 21-Jähriger und der 23 Jahre alte Mann am Mittwochabend zunächst in Streit geraten. Der 21-Jährige schubste sein Opfer schließlich so, dass dieser rückwärts vom Bahnsteig auf die Schienen fiel.

Zeugen konnten den 23-Jährigen aus dem Gleisbett retten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete erst, konnte aber wenig später vorläufig festgenommen werden.