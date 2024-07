Eine 14-Jährige ist am Sonntagabend beim Aussteigen aus einer Tram in Berlin-Weißensee von einem Auto angefahren worden. Das sagte ein Polizeisprecher rbb|24 am Montagvormittag. Die Jugendliche wurde schwer verletzt. Nach ersten Angaben stieg sie in den frühen Abendstunden an der Haltestelle Rennbahnstraße/Berliner Allee aus. Dort rammte sie der Wagen einer 42-jährigen Fahrerin. Durch den Aufprall wurde das Mädchen durch die Luft geschleudert und schlug auf der Fahrbahn auf.

Mit schweren Verletzungen sei die 14-Jährige in ein Krankenhaus gekommen und dort notoperiert worden, hieß es weiter. Die Rennbahnstraße war den gesamten Abend zwischen Berliner Allee und Parkstraße in beiden Richtungen gesperrt. Genauere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei nicht.