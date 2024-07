Do 11.07.24 | 16:47 Uhr

Erstmals seit Flutungsbeginn 2019 bekommt der Cottbuser Ostsee auch im Hochsommer Flutungswasser aus der Spree. Das teilte die Leag am Donnerstag mit. Grund seien die ergiebigen Niederschläge der letzten Zeit. In den Vorjahren war die Flutung in den Sommermonaten wegen Wassermangels unterbrochen worden.

1,9 Kubikmeter Spreewasser fließen nun laut dem Energieunternehmen Leag pro Sekunde in den zukünftigen See. Die Flutungszentrale Lausitz hatte diese Menge zuvor freigegeben. Je nach Witterung und Regen könne diese Flutungsmenge in den kommenden Tagen aber auch wieder angepasst werden, hieß es von der Leag.