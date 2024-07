Polizei ermittelt wegen Brandstiftung nach Wohnhausbrand in Senftenberg

Das Feuer im Keller eines Wohnblocks in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) am Donnerstagnachmittag ist offenbar durch Brandstiftung entstanden. Davon geht die Polizei nach ersten Ermittlungen aus, sagte Sprecher Sascha Erler dem rbb am Freitag.

Am Donnerstag und Freitag seien Brandermittler vor Ort gewesen. Die Untersuchungen sind demnach abgeschlossen. Die Polizei könne alle Brandursachen bis auf Brandstiftung ausschließen, so Erler. Deshalb ermittle die Kriminalpolizei nun wegen schwerer Brandstiftung. Zurzeit finden laut Polizei Zeugenbefragungen und Vernehmungen statt.